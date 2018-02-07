Ученые на Марсе обнаружили жилье инопланетян

Ученые уфологии во время изучения снимков с поверхности Марса обнаружили странные сооружения, которые подтверждают о когда либо существующей жизни на этой планете.

Пелагея Лебединская

Снимки, изучаемые уфологами, были запечатлены марсоходом Curiosity у горы Эолида. На них изображены прямоугольники в виде сооружений, которые по мнению экспертов не естественного происхождения. Некоторые ученые считают, что на фото изображено жилище инопланетной расы. По предположениям специалистов, наибольшее количество снимков марсоход Curiosity делает с кратера Гейла, которые подтверждают о существовании инопланетян.Отметим, что с Марса было уже сделано множество снимков, которые подтверждают о существовании инопланетных рас, находившихся когда либо на этой планете.