Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | Впервые в арабском мире ОАЭ осуществят запуск собственного спутника

Впервые в арабском мире ОАЭ осуществят запуск собственного спутника

Вчера, 20:02
В конце 2018 года ОАЭ запустят спутник, изготовленный и разработанный собственными силами. Это первый подобный запуск в арабском мире.

Впервые в арабском мире ОАЭ осуществят запуск собственного спутника

 

Инженеры Объединенных Арабских Эмиратов собрали разработанный собственными силами спутник, который предполагают запустить до конца нынешнего года. Спутник KhalifaSat был проинспектирован Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, являющимся действующим правителем Дубая.

Тот факт, что при производстве космического аппарата, арабские проектировщики не получали помощи иностранных коллег, свидетельствует о высоком уровне опыта и знаний ученых ОАЭ. Как заметил шейх Дубая, это является существенной основой для роста национальной космической промышленности и становления ее частью экономики государства.

До KhalifaSat были созданы еще два спутника, но именно последний был спроектирован и собрал на территории ОАЭ. Сейчас аппарат проходит ряд последних испытаний, после чего его запустят на орбиты Земли из космодрома, расположенного в Японии.
Новости по теме
В апреле состоится запуск российского военного спутника «Благовест»
В апреле состоится запуск российского военного спутника «Благовест»

Запуск российского военного спутника «Благовест» назначен на апрель 2018 года с космодрома Байконур. Ранее сообщали, что спутник запустят в марте текущего года.

В Монголии создали первый космический спутник «МОЗАЛА»
В Монголии создали первый космический спутник «МОЗАЛА»

В Монголии собрали первый космический спутник. Аппарат назван «МОЗАЛА», а его запуск на орбиту будет осуществляться с помощью иностранной ракеты-носителя.

В США в 2015 году запустят спутник на солнечных парусах
В США в 2015 году запустят спутник на солнечных парусах

В 2015 году в США планируют запустить спутник, работающий от солнечной энергии. Денежные средства на производство уникального аппарата уже начали собирать на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости