Впервые в арабском мире ОАЭ осуществят запуск собственного спутника

В конце 2018 года ОАЭ запустят спутник, изготовленный и разработанный собственными силами. Это первый подобный запуск в арабском мире.

Инженеры Объединенных Арабских Эмиратов собрали разработанный собственными силами спутник, который предполагают запустить до конца нынешнего года. Спутник KhalifaSat был проинспектирован Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, являющимся действующим правителем Дубая.Тот факт, что при производстве космического аппарата, арабские проектировщики не получали помощи иностранных коллег, свидетельствует о высоком уровне опыта и знаний ученых ОАЭ. Как заметил шейх Дубая, это является существенной основой для роста национальной космической промышленности и становления ее частью экономики государства.До KhalifaSat были созданы еще два спутника, но именно последний был спроектирован и собрал на территории ОАЭ. Сейчас аппарат проходит ряд последних испытаний, после чего его запустят на орбиты Земли из космодрома, расположенного в Японии.