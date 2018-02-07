Ученые рассказали о роли «гранд-минимума» в глобальном потеплении

Ученые рассказали, как повлияет «гранд-минимум» на глобальное потепление. К этому состоянию, по прогнозам экспертов, Солнце придет уже к середине ХХI столетия.

Дарья Светозарова

Время от времени наше светило проходит через периоды «гранд-минимумов». В такие моменты Солнце почти не напряжено, интенсивность появления пятен снижается, а ультрафиолетовое излучения достигает нижайших показателе. Эксперты сообщают, что такие периоды не отличаются регулярностью и зависят от случайных процессов, возникающих в магнитосфере.Специалисты из калифорнийского Института океанографии определили, какой силы будет следующий «минимум». Ведущий исследователь Дэн Любин прогнозирует, что сила ультрафиолетового излучения снизится на семь процентов по сравнению с нормой, а это, в свою очередь повлечет за собой цепь событий, влияющих на состояние атмосферы и земной климат. По его словам, может начаться замедление образования озона, снижение температуры в стратосфере. Это значит, что в некоторых регионах Земли станет значительно прохладнее. Однако эксперты не считают, что «гранд-минимум» серьезно повлияет на глобальное потепление. В лучшем случае, он это явление замедлит.