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| | Ученые: Смартфоны являются опасными для младенцев

Ученые: Смартфоны являются опасными для младенцев

Сегодня, 16:26
Опытные ученые выяснили, что мобильные телефоны могут нанести непоправимый вред ребенку. Исследования показывают, что современные смартфоны вызывают стресс у младенцев и нарушают привязанность между родителем и ребенком.

Ученые: Смартфоны являются опасными для младенцев

 

Исследователь из Осло и колледжа прикладных наук Оклахома Нина Мисвар утверждает, что большое количество неопытных родителей не знают, как смартфоны могут негативно отразиться на психологическом здоровье младенца, если аппаратом пользоваться в его присутствии. В норвежском журнале Sykepleien появилась целая статья, которая советует родителям правильно пользоваться смартфоном в присутствии маленького ребенка.

В первую очередь важно всегда держать телефон в тихом режиме. Не стоит разговорить с малышом в наушниках, от этого у ребенка складывается впечатление, что родитель его не слушает. Лучше всего смартфон держать в другой комнате от младенца, тогда опасные излучения гаджета не коснутся ребенка.
Светлана Славянская
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