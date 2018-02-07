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| | Учёные рассказали о приближении двух новых астероидов

Учёные рассказали о приближении двух новых астероидов

Сегодня, 15:47
Учёные из Лаборатории реактивного движения в Ла-Каньяда-Флинтридже, Калифорния, рассказали о приближении двух новых астероидов. Специалисты отметили, что опасности они не представляют.

Учёные рассказали о приближении двух новых астероидов

 

Астероиды были впервые зафиксированы астрономами из проекта Skyline, финансируемого американским аэрокосмическим агентством NASA. Размер первого – от 15 до 30 метров. Он максимально подошёл к Земле 6 февраля, и расстояние составило 184 тысячи километров. Обозначение астероида – 2018 CC.

Второй пройдёт мимо Земли 9 февраля, оказавшись на гораздо меньшем расстоянии – всего 64 тысячи километров. Это меньше одной пятой расстояния от нас до Луны. Размеры астероида – от 15 до 40 метров, обозначение – 2018 CB. По словам Пола Ходаса из Лаборатории реактивного движения, несмотря на то, что он достаточно небольшой, этот камень превышает знаменитый Челябинский метеорит. Астероиды такого размера приближаются к Земле примерно раза два за год, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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