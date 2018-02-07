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| | Земля плоская! Доказывать мы это, конечно же, не будем

Земля плоская! Доказывать мы это, конечно же, не будем

Сегодня, 15:55
Сторонники «теории плоской Земли» вновь не смогли доказать свою правоту. Американский активист Майк Хьюз объявил о том, что полет вокруг нашей планеты пришлось отложить минимум на неделю из-за дефекта плунжера. Между тем в РФ каждый пятый до сих пор считает, что Земля имеет плоскую форму, но не из-за приверженности странной теории, а ввиду отсутствия научных знаний.

Земля плоская! Доказывать мы это, конечно же, не будем

 

Недавно стало известно, что сторонники «теории плоской Земли» снова отложили сбор доказательств в пользу правильности своего мнения. Американский активист Майк Хьюз объявил, что он и его команда обнаружили дефект плунжера, поэтому их ракета, которая должна была облететь Землю и показать всему миру, что наша планета имеет форму плоского диска, пока не может осуществить свою важную миссию. На этот раз полет отложили всего на семь дней, ранее такая мера уже предпринималась из-за конфликта активиста с местными властями по нарушению федеральных законов. Следует отметить, что это не первая подобная миссия Хьюза: четыре года назад 61-летний житель США попытался запустить ракету в атмосферу. В тот раз пуск окончился провалом, а сам Майк Хьюз получил травмы легкой степени.

Земля плоская! Доказывать мы это, конечно же, не будем

 

В то же время в РФ 10 февраля ко Дню науки состоится вторая Открытая лабораторка, или Открытая Лаба. Идея этого мероприятия появилась как раз из-за того, что каждый пятый житель России считает, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг нее. При этом такое мнение появилось не из-за преданности какой-то теории, а из-за отсутствия необходимых знаний. Итоги первой Лабы подтвердили тот факт, что многие россияне «не дружат» с наукой, и даже некоторые академики могут ошибаться. Вторая лабораторка станет международной, кроме РФ, в нее «втянутся» 200 зарубежных стран, среди которых Германия, Франция, Казахстан и Италия. Из-за этого ее переименовали из «Всероссийской» в «Открытую». В этом году в лабораторке примут участие более 70 городов РФ и около 20 тысяч человек, без учета онлайн-участников. Мероприятие пройдет сразу на 200 площадках, которыми станут академические институты РАН и некоторые музеи.

Организаторы Лабы отмечают, что порядок проведения останется прежним: сначала выполнение заданий по дисциплинам естественных наук, потом совместный разбор ответов. Дополнительная же программа будет расширена: в этом году участников ожидают много научных шоу и фильмов, презентаций, лекций, а также подарков.
Виктория Озерова
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