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| | Первые британцы были голубоглазыми и темнокожими

Первые британцы были голубоглазыми и темнокожими

Сегодня, 16:30
Первые британцы были голубоглазыми и темнокожими, убеждены антропологи из Музея естественной истории. Свои выводы исследователи сделали на основе ДНК-анализа и разместили их на страницах своего электронного ресурса.

Первые британцы были голубоглазыми и темнокожими

 

Ранее предполагалось, что первые жители туманного Альбиона имели светлую кожу и карие глаза, но уточненная методика генетического анализа внесла поправки в устоявшееся представление о древнем облике британца.

Лабораторной экспертизе подверглись останки взрослого мужчины, найденные в конце девятнадцатого века в английском графстве Сомерсет в знаменитой пещере Гофа. Для пробы взяли костную часть черепной коробки и просверлили отверстие.

Картинка на мониторе удивила музейщиков. Оказывается, под занавес ледникового периода Британские острова населяли высокорослые, темнокожие особи с голубыми глазами. Это племя впоследствии мигрировало через Испанию и Португалию в Северную Африку, где обнаружены человеческие костяки с похожим ДНК.
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