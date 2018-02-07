Первые британцы были голубоглазыми и темнокожими, убеждены антропологи из Музея естественной истории. Свои выводы исследователи сделали на основе ДНК-анализа и разместили их на страницах своего электронного ресурса.

Ранее предполагалось, что первые жители туманного Альбиона имели светлую кожу и карие глаза, но уточненная методика генетического анализа внесла поправки в устоявшееся представление о древнем облике британца.Лабораторной экспертизе подверглись останки взрослого мужчины, найденные в конце девятнадцатого века в английском графстве Сомерсет в знаменитой пещере Гофа. Для пробы взяли костную часть черепной коробки и просверлили отверстие.Картинка на мониторе удивила музейщиков. Оказывается, под занавес ледникового периода Британские острова населяли высокорослые, темнокожие особи с голубыми глазами. Это племя впоследствии мигрировало через Испанию и Португалию в Северную Африку, где обнаружены человеческие костяки с похожим ДНК.