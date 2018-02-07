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| | Физики из США вывели новую форму льда

Физики из США вывели новую форму льда

Сегодня, 14:48
Ученые продемонстрировали новую форму льда. Исследованием занимались физики из США.

Физики из США вывели новую форму льда

 

Американские физики показали новую форму вещества, которое они назвали суперионным льдом. Подходящие для данной фазы условия присутствуют только в недрах ледяных планет типа Нептуна и Урана. Обычный водный лед обладает 18 кристаллическим разновидностям и несколькими аморфными. Они появляются при разном давлении и молекулах. При давлении в 100 гигапаскалей эти элементы рушатся, и лед становится суперионым.

Американские ученые смогли применить своем опыте кубическую модификацию (лед VII). Вещество повергали влиянию ультрафиолета для создания ударной волны. Во время фронта волны во льду появлялись физические условия для перехода в суперионное состояние.

Итог работы станет важным этапом в осознании строения Урана и Нептуна, внешние слои которых на 2/3 состоят из воды. Опыт ученых может изменить представление о планетах и объяснить, как действуют их магнитные поля.
Никита Готский
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