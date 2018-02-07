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| | Приласкает, нервы не мотает: Китайцы полностью заменили женщин секс-роботами

Приласкает, нервы не мотает: Китайцы полностью заменили женщин секс-роботами

Сегодня, 15:42
В Китае, столкнулись с огромным гендерным разрывом и явной нехваткой слабого пола. В стране с 1,4 миллиардным населением, на 33,6 миллиона мужчин больше, чем женщин. Этот разрыв объясняется прежней политикой КНР касаемо одного ребенка и традиционным предпочтениям сыновьям, что привело к избирательным и незаконным абортам. Так на каждую сотню девочек рождается на четырнадцать мальчиков больше, что намного выше среднемирового показателя. Кроме того, в Китае быстро стареющее население, что создает нагрузку на систему здравоохранения и социального обеспечения.

Приласкает, нервы не мотает: Китайцы полностью заменили женщин секс-роботами

 

По этой причине ведущие китайские компании по производству секс-игрушек Doll Sweet Dolls и EXDoll совместно разработали для одиноких мужчин и пенсионеров – своеобразного «компаньона»: «умную» секс-куклу, которая помимо оказания интимных услуг, разговаривает, музицирует и к тому же может стать незаменимой помощницей в домашней работе.
В компании EXDOLL, в северо-восточном портовом городе Далянь, научные эксперты работают над тем, чтобы оживить секс-куклы и создать первую в мире по-настоящему «умную» подругу. Сейчас компания для пользователей выпускает около 400 роботов в месяц. Среди них наибольшей популярностью пользуются базовые модели стоимостью 400 долларов.

А вот «умная» модель, называется Xiaodie, и будет продаваться по цене 4 тысячи долларов. Ее оснастят Сири - устройством, позволяющим роботу говорить, просматривать Интернет и использовать «умные» устройства, подключенные к WiFi. В течение года инженеры фирмы заставят куклу-робота имитировать сложные движения и менять выражение лица, распознавать не только голоса пользователей, но и узнавать людей с виду. В конце концов, они планируют сделать роботов настолько продвинутыми, что бы их можно было использовать для «лечения» одиночества в пожилом возрасте и для ухода за инвалидами. Со слов разработчиков, эти куклы-роботы можно было бы даже перепрофилировать для работы в качестве фельдшеров и работников регистратуры.

Пока роботизированный голос идет через динамики и губы куклы-робота не двигаются. Но все это вскоре разработчики обещают изменить. Но сотрудники компании заверяют, что их продукция сможет решить основные социальные проблемы страны. В Китае - нехватка женщин, и это фактор порождает спрос. Со слов разработчиков, их куклы-роботы будут предназначены не только для секса, а поэтому в число их клиентов будут включены помимо одиноких молодых и пожилых мужчин, также и женатые.

Компания разрабатывает куклы-роботы, чтобы они могли вести содержательные беседы с клиентом на различные темы, помогать по хозяйству. Секс-куклы будут оснащены функцией WiFi, и аналогично приложениям Siri в iPhone, которая может выходить в Интернет и отвечать на голосовые команды, она сможет управлять бытовой техникой, подключенной к WiFi.
Януш Серпнень
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