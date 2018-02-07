Компания Nytrigene предложила клиентам подбор витаминов на основе их ДНК

Компания Nytrigene предлагает новый подход к витаминам, разрабатывающийся для каждого человека в отдельности, основываясь на информации о его индивидуальном здоровье по ДНК.

Петр Иванов

Для того чтобы приобрести набор таких витаминов заказчику нужно всего лишь зайти на сайт стартапа и ответить на перечень вопросов в анкете. Большая часть вопросов направлена на информацию о состоянии здоровья и образе жизни покупателя. В среднем на вопросы с ответами уходит примерно 10-15 минут. После составления анкеты заказчику нужно выбрать, с какими свойствами ему нужны витамины. Так же, на средства стартапа 23andMe специалисты могут создать витамины на основе ДНК заказчика.Ученые утверждают, что на самом деле доказать эффективное влияние такого подхода к витаминам крайне сложно. Минь Фитцджералдьд снователь стартапа Nytrigene, в свою очередь утверждает, что витамины основанные на личном ДНК, намного эффективнее, чем таблетированные и порошковые препараты. Цена таких чудо витаминов составляет от 85$