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| | Фурсенко: Мы успешно работаем над созданием научной инфраструктуры

Фурсенко: Мы успешно работаем над созданием научной инфраструктуры

Сегодня, 14:32
Андрей Фурсенко, являющийся официальным помощником Владимира Путина, заявил о том, что в Российской Федерации ведётся активная работа над созданием научной инфраструктуры. По словам Фурсенко, необходимо увеличить участие РФ в международных научных проектах.

Фурсенко: Мы успешно работаем над созданием научной инфраструктуры

 

В рамках очередной конференции, посвященной церемонии вручения президентской премии в области инноваций и науки для молодых учёных, Фурсенко отметил, что России стоит увеличить своё участие в различных масштабных международных проектах и усилить сотрудничество с со странами ЕврАзЭС, а также с государствами БРИКС. Андрей Фурсенко также добавил, что недавно в России заработали несколько институтов, нацеленных на укрепление и развитие науки. Большинство программ, созданных для молодых учёных умов, имеют определённые сдвиги в сторону наиболее востребованных мировых направлений в науке.

По словам Фурсенко, в полтора раза за последние десять лет увеличилось число молодых специалистов, занимающихся различными разработками в разных областях науки.
Александр Вест
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