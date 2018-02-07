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| | Геоинженеры предлагают возвести подводную стену вокруг ледников

Геоинженеры предлагают возвести подводную стену вокруг ледников

Сегодня, 15:19
Геоинженеры из Пристанского и Колумбийского университетов предложили возвести подводную стену вокруг тающих ледников.

Геоинженеры предлагают возвести подводную стену вокруг ледников

 

Идея американских специалистов выглядит на бумаге достаточно просто. Они предлагают окружить каменной стеной наиболее рисковые ледники, чтобы воспрепятствовать теплым течениям проникать в антарктическую зону и разрушать ледяной панцирь. Архитектура стен предельно проста: построить две стены из камней и забутовать песком межстеновое пространство. Строительство должно проходить оперативно, так как ледники в последнее десятилетие таят особенно интенсивно. Один только ледник Тейса способен поднять уровень мирового океана на четыре метра.

Ученые говорят о том, что стены не только воспрепятствуют таянию ледников, но и будут способствовать постепенному восстановлению ледового покрова, что привет к обей стабилизации климата на планете.

Однако у этой креативной идеи есть много оппонентов. Австралийские климатологи справедливо полагают, что создание таких циклопических сооружений потребует гигантских ресурсов, это, во-первых, а, во-вторых, океанское дно слабо исследовано в плане геологии. Оно подвижно и сейсмически неустойчиво. Само строительство стены может оказать на развитие климата еще более пагубные последствия, чем глобальное потепление.
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