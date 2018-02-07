Геоинженеры предлагают возвести подводную стену вокруг ледников

Геоинженеры из Пристанского и Колумбийского университетов предложили возвести подводную стену вокруг тающих ледников.

Идея американских специалистов выглядит на бумаге достаточно просто. Они предлагают окружить каменной стеной наиболее рисковые ледники, чтобы воспрепятствовать теплым течениям проникать в антарктическую зону и разрушать ледяной панцирь. Архитектура стен предельно проста: построить две стены из камней и забутовать песком межстеновое пространство. Строительство должно проходить оперативно, так как ледники в последнее десятилетие таят особенно интенсивно. Один только ледник Тейса способен поднять уровень мирового океана на четыре метра.Ученые говорят о том, что стены не только воспрепятствуют таянию ледников, но и будут способствовать постепенному восстановлению ледового покрова, что привет к обей стабилизации климата на планете.Однако у этой креативной идеи есть много оппонентов. Австралийские климатологи справедливо полагают, что создание таких циклопических сооружений потребует гигантских ресурсов, это, во-первых, а, во-вторых, океанское дно слабо исследовано в плане геологии. Оно подвижно и сейсмически неустойчиво. Само строительство стены может оказать на развитие климата еще более пагубные последствия, чем глобальное потепление.