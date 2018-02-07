Уфологи в шоке: В пустыне Чили обнаружили инопланетного гуманоида

Опытные уфологи в пустыне Атакама, которая находится в Чили, обнаружили древнего пришельца, который имеет человекообразную фигуру. Специалисты впечатлены находкой и занимаются изучением редкого геоглифа.

Ученые, которые занимаются изучением инопланетной формы жизни, при помощи Google Maps смогли обнаружить в центре чилийской пустыни Атакама странное явление. Уфологи рассказали, что нашли на земле древний рисунок размером в 122 метра. Загадочный геоглиф имеет форму человека. Он изображен с двумя ногами, двумя руками и длинными линиями, выходящими из их бедер и головы, а также устрашающие выражение «лица» неопознанного существа.

Светлана Славянская

Ученый Луис Брионес из Университета Тарапака заявил в исследовании, что данный наземный рисунок является самым крупным на территории пустыни Атакама. Напомним, что геоглиф это нанесённый на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной свыше 4 метров.