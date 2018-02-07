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| | Ученые: Слой озона катастрофически сокращается над большими городами

Ученые: Слой озона катастрофически сокращается над большими городами

Сегодня, 14:02
Слой озона над большими городами становится все меньше. На территории России острейшая ситуация замечена в средней полосе.

Ученые: Слой озона катастрофически сокращается над большими городами

 

Озоновый слой над мегаполисами со временем становится все тоньше. Всемирный протокол про охрану озонового слоя, подписанный в 80-х годах, приносит результат. К примеру, над Антарктидой озон постепенно затягивается. Как говорят европейские ученые, ранее зафиксированные показания степени вещества, существенно ниже чем те, которые наблюдали эксперты до заключения Монреальского протокола.

Ранее ученые измерили процент озона в средней широте от Земли в тропосфере и стратосфере. Выяснилось, что в 1998-2016 годах озона в нижних слоях стратосферы стало менее на 0,2 Добсона, а в верхних - более на 0,8.

В 1985 году химики заметили, что фреоны и иные подобные соединения разрушают озоновый слой. В южном полюсе появились участки без озона, в результате чего ультрафиолет без всяких сложностей добирался до земли. После переговоров на эту тему был подписан вышесказанный договор, обзывающий прекратить выделять опасные вещества для озона.
Никита Готский
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