Основатель Ethereum пожертвовал $2,4 млн на борьбу со старением

Виталий Бутерин, сооснователь Ethereum и Bitcoin Magazine, передал фонду SENS Research Foundation 2,4 млн долларов в криптовалюте для исследований в области борьбы со старением.

Бизнесмен назвал это жестом дружбы, так как давно наблюдает за деятельностью фонда и солидарен с его идеями, ведь они служат для улучшения жизни на всей Земле, что ему близко.Это не первое пожертвование и от самого Виталия Бутерина (раньше он так же отправлял деньги на счет фонда), и от иных меценатов. На счет фонда недавно поступило два биткоин-чека на общую сумму до 2 миллионов долларов.SENS Research Foundation занимаются всевозможными исследованиями в области изучения природы старения человека. Основатель фонда Обри ди Грей считает, что среди ныне живущих людей точно будут те, кто доживет до 1000 лет.