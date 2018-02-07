Ученые рассказали о непрекращающемся дожде из вирусов

Так называемый дождь из вирусов был зафиксирован учеными из университета Британской Колумбии. Им удалось выяснить, что в нижних слоях атмосферы находятся миллионы различных вредоносных бактерий, которые регулярно падают на землю. На один квадратный метр поверхности земли приходится около 800 миллионов вирусов, которые находятся под пограничным планетарным слоем.

Ученые уверены в том, что вирусы попадают в атмосферу, где после смешиваются с пылью над сушей и частицами соли над морем. Исследователи смогли установить два сборника для аэрозолей над планетарным пограничным слоем в испанских горах Сьерра-Невада. Известно также и то, что через этот регион проходит глобальный пылевой пояс. В результате оказалось, что каждый день в сборник попадают миллионы бактерий и около миллиарда вирусов.

Скорость осаждения последних более чем в 400 раз превышает аналогичные показатели у микроорганизмов. По словам исследователей, атмосфера играет роль банка генетического разнообразия вирусов. Попадая в абсолютно новые экосистемы, инфекционные агенты оказывают влияние на их способность быстро адаптироваться к условиям имеющейся среды, что и обеспечивает их повышенную выживаемость.

Планетарным пограничным слоем называют нижнюю часть атмосферы, которая взаимодействует с поверхностью суши и моря. Толщина его составляет приблизительно 1-3 километра, однако это значение подвергается более существенным суточным вариациям.

Николай Офицеров