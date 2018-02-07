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| | Ученые: Тусклый свет ухудшает работу мозга

Ученые: Тусклый свет ухудшает работу мозга

Сегодня, 13:12
Ученые из США определили негативное влияние тусклого света на работу мозга.

Ученые: Тусклый свет ухудшает работу мозга

 

Во время эксперимента с крысами ученым впервые удалось выяснить, что животные, долгое время находящиеся в тусклом свете, стали забывать знакомые маршруты ввиду сниженных когнитивных способностей головного мозга.

По мнению ученых, такие процессы в организме актуальны и в отношении людей. Тусклый свет может снижать память и работоспособность мозговой деятельности человека. В таком случае имеется большая проблема в охране здоровья, потому как солнечного света недостает почти всему населению Земли, особенно людям, предпочитающим ночной образ жизни, а так же тем, кто проводит большую часть времени в помещениях.
Петр Иванов
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