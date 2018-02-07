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| | В ДФУ создали ледостойкую платформу для буровых установок

В ДФУ создали ледостойкую платформу для буровых установок

Сегодня, 13:42
Магистрант Дальневосточного федерального университета Владислав Барышев создал ледостойкую платформу для буровых установок в Арктике.

В ДФУ создали ледостойкую платформу для буровых установок

 

Необходимость такой конструкции, которая может выдержать гигантское давление дрейфующих льдов, назрела давно. И математическая модель конструкции, расчитанная студентом, появилась в нужное время и в нужном месте.

Еще в конце 80-х годов геологи выдвинули гипотезу о гигантских запасах углеводородов в районе арктического шельфа. В 2000-е эта гипотеза подтвердилась пробными разведочными маркерами. Ноу-хау изобретателя состоит в том, что платформа изменяет палубную высоту в зависимости от глубины залегания углеводородов и свободно может перемещаться из одного места дислокации в другое.

Платформа с изменяющейся архитектоникой может нести разведочное оборудование и собственно буровые механизмы, которые по принципу игрушек лего, свободно монтируются в любых условиях ледовой обстановки.
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