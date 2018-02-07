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| | Илон Маск: Пришельцы с космоса наблюдали за запуском ракеты Falcon Heavy

Илон Маск: Пришельцы с космоса наблюдали за запуском ракеты Falcon Heavy

Сегодня, 11:52
Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что существуют интеллектуальные инопланетные существа, которые все время наблюдают за человечеством. Более того, изобретатель уверен, что за запуском ракеты Falcon Heavy гуманоиды следили из космоса.

Илон Маск: Пришельцы с космоса наблюдали за запуском ракеты Falcon Heavy

 

Американская компания SpaceX запустил в открытый космос самую мощную ракету мира ракеты Falcon Heavy, которая когда-либо создавалась. Запуск происходил на Космическом центре Кеннеди во Флориде. Во время пресс-конференции с журналистами, изобретатель и миллиардер Илон Маск рассказал, что инопланетяне, вероятно, уже знают, что его компания запустила ракету.

 

Более того, Маск заявил, что гуманоиды могли наблюдать сам запуск из космоса при помощи своих сверхтехнологических аппаратов. Стоит отметить, что Маск неоднократно заявлял, что не считает человечество самой интеллектуальной расой во всей Вселенной.
Светлана Славянская
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