Илон Маск прокомментировал причины крушения центрального блока Falcon Heavy

Первый пробный запуск ракеты-тяжеловеса Falcon Heavy, разработанной космической компанией Илона Маска SpaceX, прошёл довольно успешно за исключением разгонного блока ракеты-носителя, который рухнул на землю. О причинах данной неудачи поведал сам Илон Маск.

Александр Вест

В своём официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter Илон Маск опубликовал обращение, в котором заявил, что боковые ускорители осуществили успешную процедуру посадки и не пострадали, сев на землю. Однако, по словам Маска, лишь один двигатель из трёх был задействован при посадке центрального разгонного блока ракеты-носителя, из-за чего он в свободном падении разогнался до скорости более 500 километров в час, рухнув на землю. Заметим, Илон Маск указал, что из-за недостатка топлива посадочные двигатели разгонного блока не сумели запуститься.Создатель SpaceX заявил, что из-за невозможности сбросить скорость вследствие недостатка топлива в двигателях, разгонный блок приземлился в воды Атлантического океана. В SpaceX получили видеозапись крушения разгонного блока, что по мнению главы компании, является довольно забавным зрелищем.