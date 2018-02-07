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| | Депрессию можно обнаружить: Психологи рассказали, что говорят депрессивные люди

Депрессию можно обнаружить: Психологи рассказали, что говорят депрессивные люди

Сегодня, 12:04
Психологи после ряда проведенных исследований утверждают, будто смогут по произнесенным словам человека, который находится в депрессии, определить его психическое состояние.

Депрессию можно обнаружить: Психологи рассказали, что говорят депрессивные люди

 

Специалисты в сфере психологии, изучив много материалов по человеческому депрессивному состоянию, пришли к выводу, что люди находящиеся в состоянии депрессии, употребляют в своем лексиконе такие слова как «жалкий», «грустный» и «одинокий». Также слова «ничего», «совершенно» и «всегда». Эти люди видят мир окружающий их в черно-белом цвете. Они очень часто говорят местоимение «я» или «меня» и крайне в редких случаях используют 2 и 3 лицо. Специалисты утверждают, что люди с такой речью, часто от душевных переживаний, замыкаются в себе и теряют связь с окружающим миром.

Исследования психологов могут использоваться в определении людей, страдающих глубокой депрессией, и в своевременном оказании им помощи.
Пелагея Лебединская
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