Ученые рассказали о способах избежать преждевременной смерти. Американские медики разработали методику понижения артериального давления, высокие значения которого являются основными причинами инфарктов и инсультов.

По мнению докторов, пожилым людям необходимо избегать стрессовых состояний и колебаний эмоциональной рефлексии на события в диапазоне: восторг-разочарование, радость-печаль, счастье-горе. Плюс к созерцательному отношению, необходимо вести здоровый образ жизни и избавиться от вредных привычек: курение, алкоголь.Исследователи из лаборатории Стэндфордского университета добавили к общим рекомендациям: выделять 25-30 минут ежедневно для кратковременного покоя в состоянии расслабленности и «отстраненности» от жизненных проблем.По мнению кардиологов, спокойные отношения с друзьями и родственниками, отсутствие раздражения в коммуникациях сводят к минимуму возможность возникновения сердечных аритмий. Если ко всему вышеизложенному присовокупить ежедневную аэробную гимнастику и пищу, богатую клетчаткой и низким содержанием соли, то долголетие при таком режиме будет гарантировано.