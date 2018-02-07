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| | Ученые рассказали о способах избежать преждевременной смерти

Ученые рассказали о способах избежать преждевременной смерти

Вчера, 21:40
Ученые рассказали о способах избежать преждевременной смерти. Американские медики разработали методику понижения артериального давления, высокие значения которого являются основными причинами инфарктов и инсультов.

Ученые рассказали о способах избежать преждевременной смерти

 

По мнению докторов, пожилым людям необходимо избегать стрессовых состояний и колебаний эмоциональной рефлексии на события в диапазоне: восторг-разочарование, радость-печаль, счастье-горе. Плюс к созерцательному отношению, необходимо вести здоровый образ жизни и избавиться от вредных привычек: курение, алкоголь.

Исследователи из лаборатории Стэндфордского университета добавили к общим рекомендациям: выделять 25-30 минут ежедневно для кратковременного покоя в состоянии расслабленности и «отстраненности» от жизненных проблем.

По мнению кардиологов, спокойные отношения с друзьями и родственниками, отсутствие раздражения в коммуникациях сводят к минимуму возможность возникновения сердечных аритмий. Если ко всему вышеизложенному присовокупить ежедневную аэробную гимнастику и пищу, богатую клетчаткой и низким содержанием соли, то долголетие при таком режиме будет гарантировано.
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