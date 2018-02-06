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| | Секс и хорошее настроение помогут не заболеть зимой

Секс и хорошее настроение помогут не заболеть зимой

Вчера, 22:42
Позитивное настроение и занятия сексом помогут не заболеть зимой. Об этом рассказали британские ученые.

Секс и хорошее настроение помогут не заболеть зимой

 

Научные сотрудники Ноттингемского университета провели эксперимент, результат которого показал, что хорошее настроение во время вакцинации против гриппа существенно повысит эффективность лечения. Те люди, кто занимается сексом не менее двух раз в неделю, вырабатывают на 30% больше имуноглобулина А, который в медицине считается вирусным антителом. Стоит отметить, что плохой сон подавляет иммунную систему человека, делая его более уязвимым к всевозможным инфекциям.

В зимний период года врачи советуют принимать добавки с витамином D, закрыть рты шарфом, не чихать в руки, дабы не допустить распространения бактерий. Полезны и обычные объятия, которые понижают уровень стресса, что делает организм не таким уязвимым для вредоносных элементов.
Никита Готский
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