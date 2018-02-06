Rolls-Royce создаст "умный" авиационный двигатель

Компания Rolls-Royce станет производить «умные» авиационные моторы. Двигатель будет еще более эффективным и безопасным.

Никита Готский

Знаменитый производитель Rolls-Royce запускает новый проект, который получил наименование IntelligentEngine. Сотрудники, задействованные в нем, станут заниматься производством авиационных моторов. Согласно последним данным, полученным от представителей компании, новый тип двигателя будет конструироваться для Сингапурского авиашоу. В планах фирмы создать эффективный и качественный мотор.Сообщается, что агрегат сумеет выходить на связь с сетью воздушной машины: данный вид приспособиться обучаться в процессе, делая выводы на личном опыте и тех сведениях, полученных о работе иных подобных устройств. Разработчики также надеются, что сумеют внедрить в двигатель опцию самостоятельно производить ремонт запчастей.