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| | Rolls-Royce создаст "умный" авиационный двигатель

Rolls-Royce создаст "умный" авиационный двигатель

Вчера, 22:08
Компания Rolls-Royce станет производить «умные» авиационные моторы. Двигатель будет еще более эффективным и безопасным.

Rolls-Royce создаст "умный" авиационный двигатель

 

Знаменитый производитель Rolls-Royce запускает новый проект, который получил наименование IntelligentEngine. Сотрудники, задействованные в нем, станут заниматься производством авиационных моторов. Согласно последним данным, полученным от представителей компании, новый тип двигателя будет конструироваться для Сингапурского авиашоу. В планах фирмы создать эффективный и качественный мотор.

Сообщается, что агрегат сумеет выходить на связь с сетью воздушной машины: данный вид приспособиться обучаться в процессе, делая выводы на личном опыте и тех сведениях, полученных о работе иных подобных устройств. Разработчики также надеются, что сумеют внедрить в двигатель опцию самостоятельно производить ремонт запчастей.
Никита Готский
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