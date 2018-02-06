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От Редактора

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| | Обнаружены останки ихтинозавров

Обнаружены останки ихтинозавров

Вчера, 21:31

В оксфорско--кимериджских отложениях Европейской России, обнаружены остатки ихтинозавра, сообщает Российский Палеонтологический журнал. 


Обнаружены останки ихтинозавров

 

Пожилой сотрудник Краеведческого музея обнаружил останки на берегу Волги. Научное издательство уведомляет, что сохранились многие биологические значимы: кости плечевого пояса, кости черепа, позвонки, передний ласт и ребра. Останки были определенны как Ophthalmosaurus icenicus ,вид офтальмозаров, раньше они встречались только в Западной Европе. Такое географическое положение останков вызвало немалый интерес у ученых, которые ранние изучали эту тему.

Такие открытия позволяют ученым обнаружить ранее никому не известные страницы жизни ихтиозавров-офтальмозавров.
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