Обнаружены останки ихтинозавров

В оксфорско--кимериджских отложениях Европейской России, обнаружены остатки ихтинозавра, сообщает Российский Палеонтологический журнал.

Пожилой сотрудник Краеведческого музея обнаружил останки на берегу Волги. Научное издательство уведомляет, что сохранились многие биологические значимы: кости плечевого пояса, кости черепа, позвонки, передний ласт и ребра. Останки были определенны как Ophthalmosaurus icenicus ,вид офтальмозаров, раньше они встречались только в Западной Европе. Такое географическое положение останков вызвало немалый интерес у ученых, которые ранние изучали эту тему.Такие открытия позволяют ученым обнаружить ранее никому не известные страницы жизни ихтиозавров-офтальмозавров.