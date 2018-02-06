Открыты новые возможности противостоянию радиации

Для того, чтобы мечты Илона Маска сбылись и Марс приобрёл миллионное население, понадобится первая группа храбрецов, обладающая особенность противостоять радиации, которая отправится разведывать обстановку.

Ученый, Норман Клейман из Колумбийского университета (США), занимающийся вопросом о воздействие пагубных радиоволн на человеческий организм, считает что для лучшего перенесения космонавтами трудных условий при полете, врачам будет приставлена возможность редактирования генов участников.Так, как меланин оказывает защиту от воздействия ультрафиолета на человека, то такое свойство может стать главным аспектом для разработки вещества, которое повышает уровень меланина в крови. Такой метод не обеспечивает полную защиту от радиации. Хрусталик глаза-достаточно уязвимая часть человеческого организма, как известно, участники атомных катастроф получают лучевую катаракту, поэтому защита глаз неимоверно важна. Что приводит к лучевой катаракте достоверно неизвестно, но ученые предполагают, что это последствие облучения. Клейманом был обнаружен класс молекул, который в небольшой дозировке способен защитить от излучения.Долгое перебивание человека на Марсе способствует адаптации к новым условиям. Этот процесс схож на эволюционное развитие.