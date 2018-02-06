"Росатом" проведет научную конференцию по вопросам атомной сферы

По словам руководителей «Росатома», мир обязан атомной отрасли благодаря большим научным успехам, а успехи в данной сфере российских специалистов базируются во многом на достижениях основателей этой области. В компании также сообщали, что вызовы нового времени требуют решения многих важных задач, от которых зависит развитие атомной отрасли и сбережение конкурентоспособности «Росатома» на мировой площадке.
"Росатом" проведет научную конференцию по вопросам атомной сферыВчера, 20:59
Александр Локшин станет временно исполняющим служебные обязанности генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», - извещает
"Росатом" сообщил о намерении инвестировать 31 млрд рублей на развитие атомной энергетики в Ленинградской области. Речь идёт об объектах в городе Сосновый бор.
«Росатом» планирует проектирование целого кластера атомной энергетики в ЮАР. Это открывает для развития африканской страны широкие перспективы.