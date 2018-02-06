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| | "Росатом" проведет научную конференцию по вопросам атомной сферы

"Росатом" проведет научную конференцию по вопросам атомной сферы

Вчера, 20:59
Представители «Росатома» проведут большую конференцию по делам атомной науки. Об этом сообщают представители компании.

"Росатом" проведет научную конференцию по вопросам атомной сферы

 

По словам руководителей «Росатома», мир обязан атомной отрасли благодаря большим научным успехам, а успехи в данной сфере российских специалистов базируются во многом на достижениях основателей этой области. В компании также сообщали, что вызовы нового времени требуют решения многих важных задач, от которых зависит развитие атомной отрасли и сбережение конкурентоспособности «Росатома» на мировой площадке.
 
В нынешнем году «Росатом» проведет большую научную конференцию, в процессе которой ее участники обсудят ряд важных вопрос, касающихся атомной сферы, а также подведут определенные итоги и примут решение по улучшению перспективных направлений.

Никита Готский
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