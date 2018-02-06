"Росатом" проведет научную конференцию по вопросам атомной сферы

По словам руководителей «Росатома», мир обязан атомной отрасли благодаря большим научным успехам, а успехи в данной сфере российских специалистов базируются во многом на достижениях основателей этой области. В компании также сообщали, что вызовы нового времени требуют решения многих важных задач, от которых зависит развитие атомной отрасли и сбережение конкурентоспособности «Росатома» на мировой площадке. По словам руководителей «Росатома», мир обязан атомной отрасли благодаря большим научным успехам, а успехи в данной сфере российских специалистов базируются во многом на достижениях основателей этой области. В компании также сообщали, что вызовы нового времени требуют решения многих важных задач, от которых зависит развитие атомной отрасли и сбережение конкурентоспособности «Росатома» на мировой площадке.

В нынешнем году «Росатом» проведет большую научную конференцию, в процессе которой ее участники обсудят ряд важных вопрос, касающихся атомной сферы, а также подведут определенные итоги и примут решение по улучшению перспективных направлений.

Никита Готский

Представители «Росатома» проведут большую конференцию по делам атомной науки. Об этом сообщают представители компании.