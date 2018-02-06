Ученые: Есть доказательства рождения новых веществ в молекулярных облаках

Физики доказали, что молекулы сероводорода могут покидать космическую пыль из-за десорбции , даже если температура очень низкая, это служит объяснением тому, почему газ находят в холодных молекулярных облаках. Это помогает нам понять, как рождаются новые звезды и как вещество живет в межзвездном пространстве.

Молекулярные - это те облака, которые позволяют образовываться молекулам водорода, благодаря своим плотности и размеру, в них рождаются звезды. По всем законам физики, в холодных молекулярных облаках такая низкая температура, что все вещества, кроме водорода и гелия, должны быть заморожены, однако исследователи обнаружили в таких облаках еще примерно 150 газообразных веществ.Ранее ученые показали, что молекулы отрываются от люда из-за ультрафиолетового излучения в ходе фотодесорбции. Однако одной фотодесорбции недостаточно, чтобы объяснить такое большое количество газа в темных и плотных областях облака, где рождаются звезды.Ясухиро Обы и коллеги под его предводительством предположили, если света будет мало, тогда молекулы могут отрываться от поверхности не из-за ультрафиолетового излучения, а благодаря химической десорбции, после которой следует экзотермическая реакция. Вообще эта идея была предложена довольно давно - 50 лет назад, но до практически все не доходило. Команда Ясухиро провела эксперимент, который выяснил, что отрыв молекул происходит благодаря реакции между атомарным водородом и сероводородом. Так же это исследование показало эффективность десорбции: примерно 60 % сероводорода в через 2 часа покинуло поверхность.Эта работа очень значимая для современной межзвездной химии и поможет лучше понять, как рождается вода, метанол и другие более сложные вещества в молекулярных облаках.