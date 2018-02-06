iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ученые из NASA обнаружили небесные тела пригодные для жизни

Ученые из NASA обнаружили небесные тела пригодные для жизни

Вчера, 18:26
Астрофизики из NASA через орбитальный телескоп Kepler обнаружили экзокометы, которые по своему строению могут быть пригодными для жизни. Конечно, от нас эта звездная система под названием KIC3542116 далеко, - в 11 миллиардах километров, но все равно открытие впечатляет.

 

Всего, в период с 2009 по 2013 год было обнаружено 12 таких комет, некоторые из них поистине огромны и даже не уступают Земле по размеру.

Однако самое уникальное из этих небесных тел невелико - в 200 раз меньше по массе, чем Луна, но примечательно оно тем, что имеет магнитное поле, которое защищает его от внешнего разрушительного воздействия, а также подобие атмосферы, благодаря ей комета сохраняет вещества, которые вырабатывает. К тому же, с телескопов есть снимки, они четко показывает ее пригодность для появления органической жизни. Так как, по космическим меркам, эта комета молодая, она сформировалась не полностью, и, возможно, к моменту полного формирования, на ней зародятся живые существа.
Новости по теме
NASA: Комета 2016 WF9 не затронет Землю 25 февраля‍
NASA: Комета 2016 WF9 не затронет Землю 25 февраля‍

25 февраля 2017 года, обнаруженная год назад комета WF9, пролетит, не задев Землю. Сотрудники NASA обнародывали это сообщение, не смотря на все панические

В NASA сообщили о приближении к Земле двух комет
В NASA сообщили о приближении к Земле двух комет

Ислледователи из NASA обнародовали информацию о приближающихся двух кометах, которые приблизятся к ближайшей к Солнцу точке в различное время. К Земле они

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости