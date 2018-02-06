Ученые из NASA обнаружили небесные тела пригодные для жизни

Астрофизики из NASA через орбитальный телескоп Kepler обнаружили экзокометы, которые по своему строению могут быть пригодными для жизни. Конечно, от нас эта звездная система под названием KIC3542116 далеко, - в 11 миллиардах километров, но все равно открытие впечатляет.

Всего, в период с 2009 по 2013 год было обнаружено 12 таких комет, некоторые из них поистине огромны и даже не уступают Земле по размеру.Однако самое уникальное из этих небесных тел невелико - в 200 раз меньше по массе, чем Луна, но примечательно оно тем, что имеет магнитное поле, которое защищает его от внешнего разрушительного воздействия, а также подобие атмосферы, благодаря ей комета сохраняет вещества, которые вырабатывает. К тому же, с телескопов есть снимки, они четко показывает ее пригодность для появления органической жизни. Так как, по космическим меркам, эта комета молодая, она сформировалась не полностью, и, возможно, к моменту полного формирования, на ней зародятся живые существа.