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| | Учёные: На другой стороне Земной орбиты скрываются инопланетяне

Учёные: На другой стороне Земной орбиты скрываются инопланетяне

Вчера, 17:24
Из-за нехватки информации множество теорий о том, что на другой стороне Земной орбиты могут скрываться так называемые «двойники» Голубой планеты, они разбиваются о резкую критику учёных умов. Однако, некоторые специалисты полагают, что там действительно обитают пришельцы.

Учёные: На другой стороне Земной орбиты скрываются инопланетяне

 

Российский астрофизик Кирилл Бутусов заявил о том, что по другую сторону Земной орбиты, на том же расстоянии от Солнца, что и Земля, может находиться другое небесное тело, скрытое от любопытных глаз огненным гигантом. Данное небесное тело учёные назвали Глория. По мнению специалистов, из-за гравитационного влияния более громоздких небесных тел курс Глории сбился, из-за чего в данный момент определить её местоположение практически невозможно. Заметим, ещё в 1872 году французский учёный Джованни Кассини описал появившийся на небосводе ранее не изученный неизвестный объект, который, по его словам, они принял за один из спутников Венеры.

По мнению ведущих мировых уфологов, на другой стороне Земной орбиты могут скрываться инопланетные цивилизации, которые выбрали данный участок космоса для того, чтобы скрыться от человеческих глаз.
Александр Вест
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