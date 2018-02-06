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| | Гуманоиды разработали план захвата Земли: Пришельцы готовятся к массовому переселению

Гуманоиды разработали план захвата Земли: Пришельцы готовятся к массовому переселению

Вчера, 17:48
Есть ли разумная жизнь на других планетах во Вселенной? Уфологи убеждены, что это правда. Кроме того, они считают, что внеземные создания не просто где-то существуют, но и регулярно посещают Землю. Стоит отметить, что данная гипотеза несколько спорная и многими критикуется в связи с отсутствием достаточного количества доказательств. Однако до конца ничего опровергнуть в настоящее время не получится в связи с недостаточным количеством техники, способной проверить космическое пространство, причём ещё и настолько развитой, чтобы сделать это быстро. Соответственно, версия о присутствии на Земле инопланетян имеет право на жизнь.

Гуманоиды разработали план захвата Земли: Пришельцы готовятся к массовому переселению

 

Если они есть, то как себя ведут и зачем? Большинство уфологов считают, что в настоящее время пришельцы наблюдают за землянами со своих тайных баз. В дальнейшем, используя знания о человечестве, они разработают необычайно умный план по захвату, которому люди не смогут никак противостоять. Учитывая, что сообщения о наблюдениях пришельцев возникают практически постоянно, можно сделать выводы, что стратегия создаётся десятилетиями как минимум.

Среди последних известий о слежке со стороны инопланетян стоит отметить информацию о том, что НЛО заметили сразу в США и Ирландии. Американскому агентству MUFON, исследующему и регистрирующему появление инопланетных космолётов, прислали доказательства того, что внеземных существ очень интересует то, как ведут себя люди. Первый случай зафиксировали в ночное время в Оланче, штат Калифорния. Космолёт летел на крайне небольшой скорости, словно за чем-то следя. Второй также был в ночное время в ирландском графстве Майо. Очевидцами была увидена небольшая вспышка.

Уфологи предположили, что кроме изучения поведения, инопланетян интересует также сама местность. Они отметили, что, возможно, именно на тех территориях или поблизости пришельцы могли бы разместить свои базы. Это оправдывает необходимость разведки. Однако специалисты отмечают, что в таком случае люди могут увидеть первых внеземных гуманоидов в ближайшее время, поскольку ни Оланч, ни графство Майо не являются малонаселёнными территориями. Соответственно, заметить там странных созданий будет относительно проще.

К слову, пришельцы не только наблюдают на людьми, но даже могут при них что-то обсуждать. По свидетельству одного американца, расположившегося с радиоприёмником неподалёку от знаменитой «Зоны 51», он слышал двух инопланетян, что-то обсуждавших между собой. Получилось это сделать, когда мужчина настраивал свой приёмник, наткнувшись на одной волне на крайне странный шум. Также ранее НЛО было замечено возле земного космического корабля «Эпсилон-3», запускаемого в Японии, а ещё их обвинили в уничтожении сотен скворцов в Драпере, Юта, США.
Ирина Летинская
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