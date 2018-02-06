Украинский изобретатель научился добывать энергию из патриотичных бочек

Украинский изобретатель научился добывать энергию из патриотичных бочекСегодня, 15:53
В городе Стамфорд, расположенном в США, изобретатель-любитель собственноручно собрал радиоуправляемый мусорный бак. С помощью последнего американец разыгрывает
Шведские специалисты архитектурного бюро Belatchew Arkitekter намерены построить первый в мире пушистый небоскреб-электростанцию, всё здание Söder Torn
Гражданин США изобрел мобильный телефон, на котором номер необходимо набирать с помощью диска. Запись новинки мужчина опубликовал на своем блоге в YouTube.