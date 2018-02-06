Украинский изобретатель научился добывать энергию из патриотичных бочек

Житель украинского города Полтава Виталий предложил жителям своей страны начать добычу электроэнерегии с помощью металлических бочек, раскрашенных в патриотические цвета. Об этом он рассказал в видеоролике, который разместил на просторах YouTube.

И зобретатель уверяет, что собрал из бочек объемом в 200 литров желтого и голубого цветов вертикальный роторный ветрогенератор. Он также отмечает, что к его изобретению возможно подключение автомобильного генератора мощностью в один киловатт. Мужчина добавил, что благодаря ветрогенератору ежемесячно можно получать до 200-300 киловатт-часов электроэнергии.

«С помощью такой ветроустановки можно будет провести полноценную запитку дачного домика, гаража, киоска, склада, практически любого объекта, которого только пожелаете. Он будет вырабатывать энергию за счет ветра. Абсолютно бесплатно», - признается Виталий.

В комментариях пользователи иронично отметили, что именно такие последствия для украинцев имеет разрывание энергетических отношений с Россией, о которых так долго говорили и стремились большинство украинских граждан.

Николай Офицеров