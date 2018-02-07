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| | На МКС астронавты играли в бадминтон в невесомости

На МКС астронавты играли в бадминтон в невесомости

Сегодня, 02:30
Впервые на Международной космической станции был впервые проведен турнир по бадминтону в невесомости.

На МКС астронавты играли в бадминтон в невесомости

 

1 января 2018 года свершился турнир по бадминтону, в котором приняли участие русские астронавты Александр Мисурин и Антон Шкаплеров и космонавты NASA Джозеф Акаба, Марк Ванде Хей и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Эта игра проходила в невесомости и не было натянутой сетки через которую летает волан, правила игры придумали сами же астронавты. Космонавтов очень увлекла игра в невесомости, некоторые участники уже имели опыт в игре в "Звездный волан". Космонавты считают, что на космических суднах нужно оборудовать специальные модуль, именно для проведения в их игр в бадминтон. Эта игра очень хорошо снимает усталость и делает сплоченней коллектив.
 
 

Отметим, что игрой бадминтон в космосе в невесомости увлекались и любили играть знаменитые астронавты Юрий Гагарин и Герман Титов.

Пелагея Лебединская
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