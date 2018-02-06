Главред "Комсомольской правды" в молодости встречался с инопланетянами

Глава редакции «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин признался в том, что в тайге ему довелось увидеть неопознанный летающий объект. В Екатеринбурге об этом он заявил на ежегодной дятловской конференции. Эту историю он хранил на протяжении многих лет, пытаясь не выносить ее в публичное пространство, но недавно все же поведал о ней через свою газету.

Сунгоркин, будучи в 1979 году обычным собкором «Космомольской правды» в ходе строительства Байкало-Амурской магистрали оказался абсолютно случайно в экспедиции геологов. Во время перехода по тайге от поселка Золотинка до Ханьи они стали свидетелями весьма странного явления.

«Ехали мы на четырех больших гусеничных вездеходах и остановились в распадке. Объект внезапно появился с юга и двигался строго на север. Кто-то помнит несколько прожекторов, один луч из них был, можно сказать, «гуляющий», - заявила специальный корреспондент издания Наталья Варсегова.

Геологи изначально решили, что их розыском занимается вертолет, ведь группа не укладывалась в сроки, но когда они понял отсутствие характерного звука, то стало ясно, что что-то здесь идет не так. По словам Варсеговой, один из бамовцев испугался настолько, что убежал за вездеход.

«У одного из ребят при себе был цейсовский бинокль, привезенный из Германии, в него удалось разглядеть хромированное дно объекта и что-то типа «светомузыки» по окружности. Был еще и газовый шлейф, который вскоре рассеялся», - заявила Варсегова.

Николай Офицеров