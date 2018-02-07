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| | Огромное содержание ртути на Аляске приведет к катастрофе

Огромное содержание ртути на Аляске приведет к катастрофе

Сегодня, 00:30
В ледниках севера Земли собрано около 793 миллионов килограммов ртути, таяние этой мерзлоты приведет к катастрофе. Так считают американские ученые. 

Огромное содержание ртути на Аляске приведет к катастрофе

 

Геологи сообщают, что ртуть в течение многих тысячелетий собиралась в вечной мерзлоте, проникая туда с органическими веществами из грунта. Эксперты изучили 13 образцов льда с Аляски и сопоставили их с образцами нескольких тысяч тундровых почв по всей планете.

Результат научной работы продемонстрировал, что в вечной мерзлоте ртути имеется в десять раз больше, чем ранее предполагалось. По мнению американских специалистов, таяние ледников, спровоцированное глобальным потеплением, приведет к катастрофе. Появившись на свободе, данный металл изменится в метилртуть токсическое вещество, поражающее нервную систему человека, для разложения которого требуется более 14 000 лет.

Никита Готский
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