Огромное содержание ртути на Аляске приведет к катастрофе

В ледниках севера Земли собрано около 793 миллионов килограммов ртути, таяние этой мерзлоты приведет к катастрофе. Так считают американские ученые.

Геологи сообщают, что ртуть в течение многих тысячелетий собиралась в вечной мерзлоте, проникая туда с органическими веществами из грунта. Эксперты изучили 13 образцов льда с Аляски и сопоставили их с образцами нескольких тысяч тундровых почв по всей планете.Результат научной работы продемонстрировал, что в вечной мерзлоте ртути имеется в десять раз больше, чем ранее предполагалось. По мнению американских специалистов, таяние ледников, спровоцированное глобальным потеплением, приведет к катастрофе. Появившись на свободе, данный металл изменится в метилртуть токсическое вещество, поражающее нервную систему человека, для разложения которого требуется более 14 000 лет.