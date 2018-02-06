В Абхазии местные жители обнаружили захоронение V в до нашей

В Абхазии в селе Ачандара Гудаутского района было обнаружено древнее захоронение с множеством драгоценностей, которое оказалось самым большим кладом когда либо найденным на территории Восточного побережья Черного моря.

Пелагея Лебединская

31 января в селе Ачандара местный житель случайно нашел древнее захоронение. На месте погребения нашли скелет, бронзовый шлем, наконечник копья и множество драгоценностей. По мнению экспертов эта находка относится к V- IV веку до нашей эры. Самую большую ценность находки имеют драгоценные украшения, которые вероятно всего были изготовлены местными мастерами. Найденные останки человека, по мнению ученых, относятся к племенам колхов, которые жили в те времена на территории нынешней Абхазии.Отметим, что на территории Абхазии в 2000 году также был найдет археологами клад, который относился к IV-V веке нашей эры.