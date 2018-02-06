Апокалипсис не за горами: Исчезновение магнитного поля спровоцирует катастрофу

Жестокие солнечные ветра несут угрозу сноса земной атмосферы. Земля теряет защиту перед ними. Все это происходит из-за быстро ослабевающего магнитного поля нашей планеты. Одни заверяют, что это временно, иные пугают концом света.

Януш Серпнень

Это незаметное магнитное поле защищает человечество от попадания смертоносных прямых солнечных лучей. То, что периодически происходят сбои в его работе, подтверждается наличием мощных радиоактивных вспышек, которые приводят в непригодность не только все орбитальные спутники, но и самые крупные электростанции. Земля постепенно погрязает во мрак, происходят существенные изменения климатических условий, все чаще люди гибнут из-за отсутствия щита предохраняющего от солнечной радиации. Такой процесс вполне возможно приведет к самым непредсказуемым итогам. По мнению ученых, как раз после потери магнитного поля Марс и превратился в безжизненную красную пустыню.Подобные утверждения напоминают сюжеты фильмов о земных катастрофах, в которых наступает хаос, множатся случаи раковых заболеваний. Так как неэкранированная от солнца радиация разрушает ДНК людей. Живые существа миллиардами вымирают, потеряв способность мигрировать, по причине наступившей путаницы, вызванной изменениями магнитного поля Земли. В конечном счете, атмосферу Земли сносится ожесточенными солнечными ветрами, как это уже произошло с нашей сестрой планетой Марс, когда ее магнитное поле рассеялось. Высокотехнологическое оборудование для мониторинга демонстрирует многочисленные признаки того, что магнитные полюса Земли вот-вот перевернутся, по причине изменения закрученного железного ядра в центре нашей планеты. Если это произойдет, магнитное поле Земли буквально перевернется вверх ногами.За тысячу лет, которые потребуется для завершения этого изменения, наш жизненно важный защитный магнитный щит станет значительно слабее, что приведет к потенциально катастрофическим последствиям. Ученые предсказывают, что он может увянуть до десятой части своей обычной силы, радикально уменьшая защиту Земли от излучения и потоков заряженных частиц энергии, называемых солнечным ветром. Силовое поле расширяется на десятки тысяч миль в космос и действует как энергетический щит против злобного мощного солнечного излучения. Вся жизнь на Земле зависит от этого щита. Без него солнечные лучи просто разорвут хрупкую ДНК, которая создает весь животный мир и растения.Правда, магнитный судный день – это не единственная страшилка озвученная учеными мужами. Так со слов отдельных специалистов, предсказывающих конец света по причине глобального потепления в ближайшие века. По их мнению, это приведет к тому, что поверхность Земли станет кромешным «адом». Эти ученые настаивают на необходимости скорейшего поиска землянами «нового дома», пока еще терпит время.