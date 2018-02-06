iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ученые обнаружили главную причину рака

Ученые обнаружили главную причину рака

Сегодня, 13:06
Исходя из выводов специалистов, одна из главных причин заболевания раком может скрываться в непосредственной связи с работой иммунитета. Помимо этого, стало известно, что страшный недуг значительно чаще проявляется у мужчин.
 

Ученые обнаружили главную причину рака

 

Ответственными за исследование были ученые из университета Данди в Шотландии, в журнале Proceedings of the Academy of Sciences они описали результаты своего исследования, которое было связано с причинами заболевания раком. Как оказалось, стареющая иммунная система в этом играет значительную роль, при этом, значительно большую, чем считалось ранее. Согласно выводам исследователей, мужчины значительно чаще женщин заболевают раком.
 
«Это эпидемиологическое исследование может иметь весьма серьезные последствия для глобальной борьбы с раком. Важно в дальнейшем подтвердить все конкретными данными исследований», - отметил специалист.
 
Эксперты отмечают, что одним из ключевых факторов в профилактике рака может стать иммунная система, а не генетические мутации, как это считалось ранее. На протяжении нескольких десятилетий считалось, что мутации, которые возникают ли в результате предрасположенности, либо из-за образа жизни становятся причиной заболевания.
 
Традиционная точка зрения заключается в том, что способ увеличения заболеваемости раком можно понять и определить количественным путем. Отмечалось, что это происходит, когда наблюдается от пяти до шести мутаций в одной клетке.

Николай Офицеров
Новости по теме
В США на 3 % увеличилась вероятность заболевания раком щитовидной железы
В США на 3 % увеличилась вероятность заболевания раком щитовидной железы

Доктор Джули Энн Соса, руководитель эндокринной хирургии в Медицинском центре Университета Дюка, провела аналитическое исследование по вероятности заболевания

Ученые выяснили причины заболевания раком в 66% случаев
Ученые выяснили причины заболевания раком в 66% случаев

Специалисты Университета Джона Хопкинса выяснили причины заболевания раком в 66% случаев. Оказалось, что две трети случаев возникают из-за неправильного

Ученые: У женщин с высокой талией больше шансов заболеть раком
Ученые: У женщин с высокой талией больше шансов заболеть раком

Британские ученые из WCRF (Всемирный фонд исследования рака) сообщили, что у женщин с высокой талией больше шансов заболеть раком матки. Так, обладательницы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости