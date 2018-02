Ученые обнаружили главную причину рака

Исходя из выводов специалистов, одна из главных причин заболевания раком может скрываться в непосредственной связи с работой иммунитета. Помимо этого, стало известно, что страшный недуг значительно чаще проявляется у мужчин.

Ответственными за исследование были ученые из университета Данди в Шотландии, в журнале Proceedings of the Academy of Sciences они описали результаты своего исследования, которое было связано с причинами заболевания раком. Как оказалось, стареющая иммунная система в этом играет значительную роль, при этом, значительно большую, чем считалось ранее. Согласно выводам исследователей, мужчины значительно чаще женщин заболевают раком.

«Это эпидемиологическое исследование может иметь весьма серьезные последствия для глобальной борьбы с раком. Важно в дальнейшем подтвердить все конкретными данными исследований», - отметил специалист.

Эксперты отмечают, что одним из ключевых факторов в профилактике рака может стать иммунная система, а не генетические мутации, как это считалось ранее. На протяжении нескольких десятилетий считалось, что мутации, которые возникают ли в результате предрасположенности, либо из-за образа жизни становятся причиной заболевания.

Традиционная точка зрения заключается в том, что способ увеличения заболеваемости раком можно понять и определить количественным путем. Отмечалось, что это происходит, когда наблюдается от пяти до шести мутаций в одной клетке.

Николай Офицеров