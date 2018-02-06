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| | Астрономы NASA обнаружили два сильно раздутых «горячих юпитера»

Астрономы NASA обнаружили два сильно раздутых «горячих юпитера»

Сегодня, 12:51
В ходе продолжительного космического исследования, астрономам удалось обнаружить две непомерно раздутые экзопланеты класса «горячий юпитер», как окрестили их ученые. Вращаются они вокруг двух далеких звезд. По всей видимости, они оказались значительно больше, чем вырисовывали составленные ранее теоретические модели, утверждают эксперты NASA.
 

Астрономы NASA обнаружили два сильно раздутых «горячих юпитера»

 

Сам термин «раздутая планета» характеризует космический объект, который расширяется, когда их родительские звезды находятся на своей последней жизненной стадии. Известны они астрономам почти на протяжении двух десятилетий, однако до сих пор остается неясным, что же является стимулом к старту соответствующих процессов и реакций.
 
В общем, возможные объяснения могут быть отнесены сразу к двум теориям: или же раздутие вызывают колоссальные залежи энергии от звезды-хозяина, или же регулятором выступает тормозное охлаждение планеты. Транзитный сигнал в световых кривых звезд EPIC 246067459 и EPIC 229426032. Обнаружен он был в ходе продолжительной миссии Kepler, проводимой NASA. Планетарная природа данных сигналов была подтверждена в ходе последующих спектроскопических наблюдений.
 
«Мы сообщаем об открытии двух горячих юпитеров. Найти их удалось благодаря данным Kepler. Также интересны данные, связанные с радиальной скоростью, полученные с использованием HARPS, CORALIE и FEROS», - утверждают исследователи.

Николай Офицеров
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