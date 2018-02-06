Астрономы ищут жидкость на Луне

В связи с тем, что при колонизации Луны у первых лунных поселенцев будет возникать проблема с нехваткой воды, астрономы намерены заняться поиском жидкости на самом спутнике Земли. Воду на луне учёные собираются искать на её поверхности.

Александр Вест

Группа американских учёных разработала современную карту лунной поверхности с обозначением всех районов, содержащих грунт с примесями воды. По заявлениям американских астрофизиков, вследствие солнечных ветров на поверхности земного спутника происходит образование гидроксильных соединений, а также молекулярной воды. Учёные заметили, что за исключением экватора, практически лишённого подобного грунта, насыщенного жидкостью, подобные породы, содержащие воду, распространены на остальной поверхности Луны.Учёные заметили, что лунные колонизаторы смогут вырабатывать жизненно необходимую жидкость прямо из грунта, находясь на земном спутнике, в чём им помогут специальные карты поверхности Луны, которые они разработали.