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| | Астрономы ищут жидкость на Луне

Астрономы ищут жидкость на Луне

Сегодня, 12:59
В связи с тем, что при колонизации Луны у первых лунных поселенцев будет возникать проблема с нехваткой воды, астрономы намерены заняться поиском жидкости на самом спутнике Земли. Воду на луне учёные собираются искать на её поверхности.
 

Астрономы ищут жидкость на Луне

 

Группа американских учёных разработала современную карту лунной поверхности с обозначением всех районов, содержащих грунт с примесями воды. По заявлениям американских астрофизиков, вследствие солнечных ветров на поверхности земного спутника происходит образование гидроксильных соединений, а также молекулярной воды. Учёные заметили, что за исключением экватора, практически лишённого подобного грунта, насыщенного жидкостью, подобные породы, содержащие воду, распространены на остальной поверхности Луны.

Учёные заметили, что лунные колонизаторы смогут вырабатывать жизненно необходимую жидкость прямо из грунта, находясь на земном спутнике, в чём им помогут специальные карты поверхности Луны, которые они разработали.
Александр Вест
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