Ученые создали температурные карты двумерных кристаллов

Ученые США из Университета Иллинойса создали температурные карты двумерных кристаллов.

Пелагея Лебединская

Экспертам физикам, в ходе проведения множественных экспериментов, удалось создать новую высококачественную технологию создания температурных карт и определение коэффициента теплового увеличения двухмерных материалов разных структур. Специалисты проводили этот эксперимент на принципе электронной микроскопии и спектроскопии значительных потерь энергии электронами. Ученые докладывают в своей научной работе, что температура воздействия составляет от 100 до 600 градусов. В итоге пространственное разрешение способа составило примерно двух нанометров. Это способствует с точностью угадывать тепловые свойства двухмерных материалов с помощи которых будут разработанные электронные устройства, сделанные на принципе многослойных структур из двумерных кристаллов.Отметим, что в данный момент этот метод является самым точным в мире, но над его усовершенствовании еще продолжают работать американские ученые.