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| | Ученые создали температурные карты двумерных кристаллов

Ученые создали температурные карты двумерных кристаллов

Сегодня, 12:28
Ученые США из Университета Иллинойса создали температурные карты двумерных кристаллов.

Ученые создали температурные карты двумерных кристаллов

 

Экспертам физикам, в ходе проведения множественных экспериментов, удалось создать новую высококачественную технологию создания температурных карт и определение коэффициента теплового увеличения двухмерных материалов разных структур. Специалисты проводили этот эксперимент на принципе электронной микроскопии и спектроскопии значительных потерь энергии электронами. Ученые докладывают в своей научной работе, что температура воздействия составляет от 100 до 600 градусов. В итоге пространственное разрешение способа составило примерно двух нанометров. Это способствует с точностью угадывать тепловые свойства двухмерных материалов с помощи которых будут разработанные электронные устройства, сделанные на принципе многослойных структур из двумерных кристаллов.

Отметим, что в данный момент этот метод является самым точным в мире, но над его усовершенствовании еще продолжают работать американские ученые.
Пелагея Лебединская
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