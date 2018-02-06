Житель США тестирует роборуку с помощью силы мысли

Американские ученые-физики на протяжении десяти лет работали над проектом MPL, профинансировал его Пентагон. Ведущей задачей специалистов являлось создание протеза, при помощи которого можно восстановить моторные опции, а контролировать искусственную руку с помощью силы.
Житель США тестирует роборуку с помощью силы мыслиСегодня, 12:25
Первый пациент в Нидерландах получил роботизированную руку с нервами. Уникальной характеристикой этого протеза является то, что его можно контролировать с
Сотрудники Университета Джона Хопкинса разработали новый протез, которым можно управлять с помощью мысли. Более подробно об этом рассказывается в журнале
Зарубежные информиздания сообщают, что ученые из университета Техаса разрабатывают для пентагона новый беспилотник, которым будет возможно управлять с помощью