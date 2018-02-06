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От Редактора

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Расти в семьях известных людей не просто.

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| | Житель США тестирует роборуку с помощью силы мысли

Житель США тестирует роборуку с помощью силы мысли

Сегодня, 12:25
Житель США тестирует бионическую руку стоимостью более 120 миллионов долларов. Об этом пишут местные СМИ.

Житель США тестирует роборуку с помощью силы мысли

 

Американские ученые-физики на протяжении десяти лет работали над проектом MPL, профинансировал его Пентагон. Ведущей задачей специалистов являлось создание протеза, при помощи которого можно восстановить моторные опции, а контролировать искусственную руку с помощью силы.

 
Более десяти лет назад обычный гражданин США потерял руку из-за рака. В конце минувшего года он начал применять протез. Сообщается, что процедура тестирования продлится около года. Новая рука впечатляет своим видом и функционированием, но ее действия не безлимитны: пользователь не сможет управлять автомобилем или мочить роборуку. Мужчина пока является единственным владельцем MPL, но позже ученые намерены передать ее для испытаний и другим людям.

Никита Готский
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