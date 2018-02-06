Intel готовит к выпуску умные смарт-очки Vaunt

Производитель умных электронных устройств компания Intel скоро предоставит выпуск проецирующий изображение лазеров встроенных прямо в оправу очков.

Петр Иванов

Компания готовится к конвейерному производству нового поколения очков под названием Vaunt. Новость предоставил ресурс The Verge в эксклюзивном обзоре пробного гаджета.Выводящий изображение лазер встроен буквально в дужку очков и незаметен для глаз. Лазерное изображение через отражатель воздействует прямо на сетчатку глаза пользователя. Как заявляют разработчики, очки лишены недоработок обычных очков дополненной реальности, потому как у них нет массивного блока с электроникой и аккумулятора, благодаря чему их будет легко носить на постоянной основе.Очки подключаются к смартфону через Bluetooth и могут показывать пользователю приходящие на телефон уведомления, не отвлекая его от основных дел.