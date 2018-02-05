Медики наложили OR-код с данными пациента в лекарства

Фармацевты из Финляндии и Дании предлагают «запечатать» лекарственные препараты нанося его составляющие на белую подложку. Действующие элементы на их поверхности формируют OR-код, который легко просчитывается на обычном смартфоне. По словам научных сотрудников Копенгагенского университета, это новая технология, она позволит предоставлять именно ту дозу лекарств, которая требуется каждому пациенту, что дает возможность подстроиться под каждого больного человека. Укладка в форме OR- кода дает другое преимущество данные о лекарстве записываются на саму таблетку. Это сокращает возможность ошибиться или подменить препарат. Фармацевты из Финляндии и Дании предлагают «запечатать» лекарственные препараты нанося его составляющие на белую подложку. Действующие элементы на их поверхности формируют OR-код, который легко просчитывается на обычном смартфоне. По словам научных сотрудников Копенгагенского университета, это новая технология, она позволит предоставлять именно ту дозу лекарств, которая требуется каждому пациенту, что дает возможность подстроиться под каждого больного человека. Укладка в форме OR- кода дает другое преимущество данные о лекарстве записываются на саму таблетку. Это сокращает возможность ошибиться или подменить препарат.

Эксперты надеются, что так упростят способ производства лекарств, сделав его не таким требовательным к оборудованию. Если удастся наладить его к относительно несложным принтерам, это позволит пересмотреть всю цепочку создания лекарств.

Никита Готский

Найден метод, облегчающий создание лекарств, а также их контроль. Для этого данные о составе препаратов записывают на него в виде QR-кода.