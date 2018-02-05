Эликсир молодости найден. Диета Кето останавливает старение организма

Новые проведенные опыты показывают, что кетогенные диеты могут приостановить старение и благодаря исключению углеводов и сжиганию запасов жира можно предотвратить наступление смерти, а также предупредить сердечные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера и различные онкологии.

Януш Серпнень

Во время углеводного «голодания», утверждают исследователи, организмом выделяется химическое вещество, известное как гидроксибутират, который защищает клетки от «внутреннего стресса» связанного с генетическими повреждениями, вызывающим старение. Он делает это, блокируя фермент, который предотвращает активацию определенных генов. Кетогенные диеты заставляют организм сжигать жир, а не углеводы для добычи энергии. Вес теряется за счёт сжигание излишних жировых запасов, что является большим плюсом этой диеты. Кроме того происходит снижение уровня сахара и инсулина в крови. При чем основная часть рациона при этой диете - это жиры и белки. Это доказательство огромной пользы, которую приносит потеря веса при кетогенной диете и на здоровье человека. Она полезна в борьбе с сахарным диабетом и онкологией, а также с широким спектром неврологических заболеваний: эпилепсией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, аутизме и травматической черепно-мозговой травме.Многолетние исследования показали, что ограничение в калорийной пище замедляет старение организма и увеличивает его долговечность, однако механизм этого эффекта остается трудноуловимым. Наконец ученым удалось обнаружить, что гидроксибутират, основной источник энергии организма во время физических упражнений или голодания, блокирует класс ферментов, которые в противном случае вызвали бы стрессовое состояние, тем самым защищая клетки от старения. Исследователи так же планируют проанализировать влияние кетогенной диеты на мозг и сердце.Несмотря на недавние результаты, кетогенные диеты попали под «обстрел» из-за больших ограничений, хотя они и могут привести к быстрой потере веса. Но в то же время, все, какие-либо ограничения, имеют тенденцию к негативным последствиям в долгосрочной перспективе и приводят к обратному процессу - увеличению веса. Для большинства людей при соблюдении ограничительной диеты, состояние организма неустойчиво. Они в конечном итоге меняют разные диеты, и таким образом создают прецедент нездорового питания. Вычеркивание из рациона углеводов может также вызвать другие проблемы со здоровьем. К тому же кетогенная диета с низким содержанием клетчатки, поэтому может не только создавать запоры, но и не способствует образованию здоровых волокон при профилактике хронических заболеваний.