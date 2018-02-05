Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ученые объяснили генетику биполярного расстройства

Ученые объяснили генетику биполярного расстройства

Вчера, 21:19
Международная группа ученых собрала все данные о генетике биполярного расстройства и выдвинула объединяющую гипотезу. Эксперты исследовали взаимосвязь генов EGR и BDNF и пришли к выводу, что они оказывают влияние на развитие заболевания.

Ученые объяснили генетику биполярного расстройства

 

Международная группа ученых провела новое исследование биполярного расстройства. В своей работе специалисты особое внимание уделили взаимодействию генов EGR и BDNF. Первый из них передает влияние среды на долгосрочные изменения в мозге, а недостача второго вызывает появление признаков биполярного расстройства. Ученые определили, что данные гены на самом деле воздействуют на заболевание и тесно между собой связаны. Получается замкнутый круг: низкий уровень EGR вызывает недостачу BDNF, что приводит к развитию расстройства.

Ученые полагают, что открытие поможет определить, как внешняя среда влияет на генетические факторы, которые влекут развитие биполярного расстройства.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые создали первую карту биполярного расстройства и его влияния на мозг
Ученые создали первую карту биполярного расстройства и его влияния на мозг

В крупнейшем на сегодняшний день исследовании, посвященном пациентам с биполярным расстройством, глобальный консорциум опубликовал новые исследования,

Ученые: Обнаружены новые маркеры биполярного расстройства
Ученые: Обнаружены новые маркеры биполярного расстройства

Ученые, представляющие Калифорнийский университет, провели исследование, в результате ими были обнаружены новые маркеры биполярного расстройства. В

Найдены пять генов ответственных за развитие маниакально-депрессивного психоза
Найдены пять генов ответственных за развитие маниакально-депрессивного психоза

Международная группа ученых сделала очередное открытия в области медицины. Сегодня стало известно о том, что причиной психического расстройства человека

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости