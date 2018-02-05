Ученые объяснили генетику биполярного расстройства

Международная группа ученых собрала все данные о генетике биполярного расстройства и выдвинула объединяющую гипотезу. Эксперты исследовали взаимосвязь генов EGR и BDNF и пришли к выводу, что они оказывают влияние на развитие заболевания.

Виктория Озерова

Международная группа ученых провела новое исследование биполярного расстройства. В своей работе специалисты особое внимание уделили взаимодействию генов EGR и BDNF. Первый из них передает влияние среды на долгосрочные изменения в мозге, а недостача второго вызывает появление признаков биполярного расстройства. Ученые определили, что данные гены на самом деле воздействуют на заболевание и тесно между собой связаны. Получается замкнутый круг: низкий уровень EGR вызывает недостачу BDNF, что приводит к развитию расстройства.Ученые полагают, что открытие поможет определить, как внешняя среда влияет на генетические факторы, которые влекут развитие биполярного расстройства.