В Ватикане есть прибор дающий возможность побывать в прошлом и будущем

В течение многих лет ходят слухи о хроновизоре – таинственном приборе, хранящемся в Ватикане, при помощи которого можно увидеть прошлое и будущее. Впервые о нем сообщил французский священник Франсуа Брюне, путешествующий вместе с отцом Эрнетти.

Виктория Озерова

Еще в 70 годах прошлого века итальянские СМИ сообщили о том, что Ватикан работает над таинственным прибором, похожим по своему устройству на машину времени. Хроновизор может показать события прошлого и будущего по принципу телевизора. В то время церковь отвергла такую информацию, но спустя несколько десятков лет было найдено письмо с чертежами, подтверждающими сведения. О «машине времени» в Ватикане заявил Франсуа Брюне, путешествующий с отцом Эрнетти, который до принятия сана был физиком. По словам священника, он рассказал ему об устройстве хроновизора.Многие предполагают, что хроновизор существует на самом деле и помогает Ватикану сохранять могущество на протяжении многих лет.