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| | Эксперты: Морским животным угрожает микропластик

Эксперты: Морским животным угрожает микропластик

Вчера, 21:12
Самые крошечные фрагменты пластика, которыми засорены мировые океаны очень опасны для морских обитателей. О опасности микропластика для акул и китов, сообщили эксперты с Института Сиены.

Эксперты: Морским животным угрожает микропластик

 

Новый анализ морских широт показал, что впитывание микропластика китами и китовыми акулами является критичным. Данные создания, употребляя много мелкой добычи, незаметно для них поглощают и микропластик. Микропластик это незначительные куски пластмассы величиной меньше 5 мм. Некоторые виды микропластика не опасны, так как являются компонентами еды или же косметических средств. Однако, большая часть пластмассы является переработкой веществ, которые содержат ядовитые вещества ,тяжелые сплавы и фталаты.

Содержащиеся в пластике химпрепараты, имеют все шансы скапливаться в желудке на протяжении нескольких десяток лет, и вносить изменения в биопроцессы у животных, собственно приводи к изменениям воспроизводства следующего поколения, включая понижение рождаемости.

В Англии в прошлом месяце был утвержден закон о запрете на создание товаров, содержащих микросферы для минимизации численности пластмассы в океане.
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