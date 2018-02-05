Эксперты: Морским животным угрожает микропластик

Самые крошечные фрагменты пластика, которыми засорены мировые океаны очень опасны для морских обитателей. О опасности микропластика для акул и китов, сообщили эксперты с Института Сиены.

Новый анализ морских широт показал, что впитывание микропластика китами и китовыми акулами является критичным. Данные создания, употребляя много мелкой добычи, незаметно для них поглощают и микропластик. Микропластик это незначительные куски пластмассы величиной меньше 5 мм. Некоторые виды микропластика не опасны, так как являются компонентами еды или же косметических средств. Однако, большая часть пластмассы является переработкой веществ, которые содержат ядовитые вещества ,тяжелые сплавы и фталаты.Содержащиеся в пластике химпрепараты, имеют все шансы скапливаться в желудке на протяжении нескольких десяток лет, и вносить изменения в биопроцессы у животных, собственно приводи к изменениям воспроизводства следующего поколения, включая понижение рождаемости.В Англии в прошлом месяце был утвержден закон о запрете на создание товаров, содержащих микросферы для минимизации численности пластмассы в океане.