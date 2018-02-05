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| | Ученые: мозг человека более изменчив, чем примата

Ученые: мозг человека более изменчив, чем примата

Вчера, 20:43
Российские учёные совместно с коллегами из Китая провели генное исследование. Для этого они сравнивали развитие мозга человека и примата. Специалисты из Сколтеха и Шанхайского университета пронаблюдали за развитием головного мозга на протяжении всей их жизни. В ходе эксперимента было выяснено: мозг человека в разы изменчив, чем у приматов. 

Ученые: мозг человека более изменчив, чем примата

 

Группа экспертов смогла получить данные исследований с помощью альтернативного сплайсинга. Метод основанный на кодировании белков от одного и того же гена. Результаты показали, что при любом раскладе альтернативный сплайсинг будет меняться даже если в организме образуется патология.

Ученым было любопытно узнать, как ген кодирующий несколько разных белков будет меняется у человека и примата в сравнении. Эксперимент провели на 168 образцах резусов от людей, шимпанзе и макак.

В итоге учёные обнаружили, что альтернативный сплайсинг у человека сильно изменился, а у приматов он практически остался прежним.
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