Ученые: мозг человека более изменчив, чем примата

Группа экспертов смогла получить данные исследований с помощью альтернативного сплайсинга. Метод основанный на кодировании белков от одного и того же гена. Результаты показали, что при любом раскладе альтернативный сплайсинг будет меняться даже если в организме образуется патология.
Ученым было любопытно узнать, как ген кодирующий несколько разных белков будет меняется у человека и примата в сравнении. Эксперимент провели на 168 образцах резусов от людей, шимпанзе и макак.
В итоге учёные обнаружили, что альтернативный сплайсинг у человека сильно изменился, а у приматов он практически остался прежним.