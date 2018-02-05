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| | Ученые нашли способ развития внимательности у гиперактивных детей

Ученые нашли способ развития внимательности у гиперактивных детей

Вчера, 19:57
Специалисты из Саратовского государственного технического университета создали «тренажер» внимательности и усидчивости для тех детей, страдающих распространенным синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Устройство способно считывать сигналы головного мозга и показать, когда ребенок отвлекается от задачи.

Ученые нашли способ развития внимательности у гиперактивных детей

 

Саратовские ученые смогли создать прибор, который поможет решить проблему отсутствия усидчивости и внимательности у детей, страдающих от гиперактивности и нехватки внимания. Для этого специалисты разработали «тренажер», оснащенный датчиками, считывающими мозговые сигналы.

Этот аппарат поможет следить за теми моментами, когда ребенок отвлекается от предложенной работы. В такие моменты устройство тут же подает звуковое оповещение, и подопытный продолжает выполнять начатое. Со временем, по предположению ученых, у ребенка выработается навык оставаться сосредоточенным продолжительное время, не отвлекаясь на посторонние раздражители.
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